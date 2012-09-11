Кабмін включив у держпрограму виробництво швидкісних електропоїздів на Крюківському ВБЗ

Кабінет міністрів України включив створення лінійки швидкісних міжрегіональних двосистемних електропоїздів на Крюківському вагонобудівному заводі до Державної програми розвитку внутрішнього виробництва.

Це закріплено постановою уряду № 839 від 10 вересня 2012 року.

Згідно з постановою, загальна вартість проекту з випуску міжрегіональних двосистемних електропоїздів, які можуть розвивати швидкість 160-250 км на годину, на Крюківському вагонзаводі становитиме 767,1 млн грн.

Проект має бути реалізовано до 2015 року.

Нагадаємо, в серпні 2012 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна має намір відмовитися від закупівлі швидкісних міжрегіональних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem, які курсують залізницями України під брендом «Український експрес».

Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним із компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів із експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, напіввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10 тис. 750 шт., а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% - до 28 шт.