Янукович доручив НКРЕ вирішити питання тарифів для феросплавної галузі

Президент України Віктор Янукович доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), до кінця вересня ухвалити рішення щодо тарифів на електроенергію для феросплавної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні за підсумками всеукраїнської наради з питань розвитку реального сектора економіки, яка відбулася на ВО «Південмаш».

В.Янукович зобов'язав керівництво НКРЕ зустрітися з власниками і топ-менеджерами підприємств і ухвалити рішення.

Довідка УНІАН. З 1 березня 2012 року НКРЕ підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергопостачальних компаній. Зокрема, тариф для споживачів першого класу напруги зріс на 4,02% - до 72,62 коп. за кВт/год. (без ПДВ), для споживачів другого класу - на 3,8% - до 93,02 коп. за кВт/год. (без ПДВ).