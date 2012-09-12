Середньодобове виробництво прокату у вересні продовжує знижуватися

Середньодобове виробництво металопрокату в вересні 2012 р. продовжує знижуватися порівняно із середнім показником серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств гірничо-металургійного комплексу повідомив генеральний директор об'єднання «Металургпром» Василь Харахулах.

«За 10 діб вересня середньодобове виробництво загального прокату скоротилося на 9,9%, - до 68,8 тис. тонн. Це свідчить про скорочення обсягів відвантаження готової продукції до нижчого рівня, ніж у лютому - 75,7 тис. тонн. А лютий був найгіршим місяцем цього року за рівнем середньодобового виробництва прокату», - зазначив В. Харахулах.

Водночас, за його словами, за 10 днів вересня середньодобове виробництво чавуну виросло відносно серпня на 2,4% - до 75,3 тис. тонн, сталі - на 1,1% - до 85,6 тис. тонн.

У серпні виробництво чавуну скоротилося на 0,2% порівняно з липнем - до 2,277 млн тонн, виробництво сталі зросло на 2,8%, - до 2,625 млн тонн, виробництво загального прокату зросло на 2,2%, - до 2,367 млн тонн .

За даними «Металургпрому», на 1 вересня на металургійних підприємствах в роботі знаходилося 26 з 36 доменних печей (72%), 19 з 21 конвертерів (90%), 12 з 16 мартенівських печей (75%), 7 з 15 електропечей (47 %).