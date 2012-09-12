Промвиробництво в ЄС зросло в липні на 1,1%

Брюссель. У липні 2012 року промислове виробництво в країнах зони євро зросло на 0,6% порівняно з червнем, у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 1,1%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Порівняно з липнем 2011 року, в липні 2012 року промислове виробництво знизилося на 2,3% в зоні євро і на 1,5% - в ЄС-27.

У липні 2012 року порівняно з червнем 2012 року виробництво в енергетичному секторі знизилося на 1,2% в зоні євро і на 0,1% - в ЄС-27. Виробництво у сфері напівфабрикатів зросло на 0,1% в зоні євро і на 0,4% - в ЄС-27, товарів нетривалого використання – знизилося на 0,6% в зоні євро, але збільшилося на 0,2% в ЄС-27. Виробництво товарів тривалого використання скоротилося на 0,5% в зоні євро, але зросло на 0,7% в ЄС-27. Виробництво у сфері капітальних товарів зросло на 2,4% в зоні євро і на 2,5% - в ЄС-27.

У липні, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно з червнем зареєстроване в Литві (4,4%), Великій Британії (2,9%), Польщі (2,4%) і Данії (2,3%).

Найбільше зниження зареєстроване в Словенії (-2,3%), Нідерландах (-0,8%) і Мальті (-0,5%).

У липні 2012 року порівняно з липнем 2011 року виробництво в енергетичному секторі зросло на 0,3% в зоні євро і знизилося на 0,1% в ЄС-27. Виробництво у сфері напівфабрикатів скоротилося на 3,3% в зоні євро і на 2,9% в - ЄС-27, товарів нетривалого використання – знизилося на 2,2% в зоні євро і на 1,3% - в ЄС-27. Виробництво товарів тривалого використання скоротилося на 9,4% в зоні євро і на 6,9% - в ЄС-27. Виробництво у сфері капітальних товарів знизилося на 0,9% в зоні євро і зросло на 0,1% в ЄС-27.

У липні 2012 року, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно з липнем 2011 року зареєстроване в Словаччині (18,4%), Латвії (5,3%) та Ірландії (5,1%).

Найбільше зниження зареєстроване в Естонії та Італії (по -7,3%), Іспанії (-5,4%) і Греції (-5,3%).

У червні 2012 року, за уточненими даними, промислове виробництво скоротилося на 0,6% в зоні євро і на 0,8% - в ЄС-27 порівняно з травнем 2012 року.

Довідка УНІАН. З 1 червня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.