Fujifilm припиняє виробництво кіноплівки

Японська компанія Fujifilm Holdings Corp повідомила про припинення виробництва кіноплівки з весни 2013 року через падіння попиту на неї, повідомляє Reuters.

Довготривалий виробник плівок і фотоапаратів зіштовхнувся зі зниженням попиту на кіноплівку, спричиненим наданням переваги цифровим технологіям у кіноіндустрії, особливо після підвищення цін на плівку у липні цього року.

Водночас, Fujifilm продовжить виробництво спеціальної плівки для довготривалого зберігання кінострічок.