Fujifilm припиняє виробництво кіноплівки
10:25, 13 вересня 2012Промисловість
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Японська компанія Fujifilm Holdings Corp повідомила про припинення виробництва кіноплівки з весни 2013 року через падіння попиту на неї, повідомляє Reuters.
Довготривалий виробник плівок і фотоапаратів зіштовхнувся зі зниженням попиту на кіноплівку, спричиненим наданням переваги цифровим технологіям у кіноіндустрії, особливо після підвищення цін на плівку у липні цього року.
Водночас, Fujifilm продовжить виробництво спеціальної плівки для довготривалого зберігання кінострічок.
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