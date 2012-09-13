Україна збільшила експорт давальницької сировини на 15%

Обсяги експорту давальницької сировини з України в січні-липні 2012 року збільшилися на 15%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, і становили 65 млн. дол., повідомили УНІАН у Державній службі статистики.

Водночас до України за січень-липень 2012 р. імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 56,5 млн. дол. (на 38,6% більше від обсягів січня-липня 2011 року).

У січні-липні 2012 року в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на суму 1,48 млрд дол. (зростання на 37,7% порівняно з січнем-липнем 2011 року). На давальницьких умовах найбільше імпортовано сирої нафти з Росії - на 332,6 млн. дол., або 22,5% загального обсягу імпорту давальницької сировини. Експорт готової продукції з імпортної давальницької сировини становив 2,512 млрд дол. (зниження обсягів на 26,3%).

Довідка УНІАН. За підсумками 2011 року Україна збільшила експорт давальницької сировини на 74,1% - до 105,7 млн. дол. Імпорт готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, збільшився на 60,7% - до 84 млн. дол.