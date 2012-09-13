Erste Bank: падіння цін на залізну руду в Китаї може підкосити українську металургію

Падіння цін на залізну руду в Китаї може підкосити гірничо-металургійний комплекс України.

Про це йдеться в звіті аналітиків Erste Bank, переданому УНІАН.

Згідно зі звітом, ціни на залізну руду упали на початку вересня до рівня кінця 2009 року внаслідок уповільнення зростання китайської економіки - найбільшого в світі споживача залізної руди. За даними аналітиків банку, з середини серпня до сьогодні ціни на залізну руду знизилися майже на чверть - з 113 до 89 дол. за тонну. Ціни на залізну руду знижуються внаслідок спаду на ринку будівництва в Китаї. Це підтверджується тим, що саме ціни на арматуру демонструють найбільше падіння, тоді як ціни на інші види стали залишаються відносно стабільними.

«Якщо китайський уряд не вживе заходів зі стимулювання економіки, ціни на залізну руду продовжать падати, тягнучи за собою світові ціни на сталь. Поточний спад є лише початком більш тривалої тенденції, яка може розкрити значні дисбаланси в економіці України», - наводяться у звіті слова аналітика Erste Bank Мар'яна Заблоцького.

У звіті наголошено, що різке зниження цін на сталь і арматуру є лише початком довгострокової тенденції зниження цін на сталь і руду. У китайській економіці розпочалася низка негативних тенденцій, які не спостерігались протягом тривалого часу. Аналітики Erste Bank очікують, що протягом наступних кількох місяців ціни впадуть до 70 доларів за тонну, що все ж майже вдвічі більше собівартості видобутку найбільших компаній (Vale, Rio Tinto). Через кілька місяців спад цін на руду в Китаї може відбитися і на експортних цінах сталі в Україні.

«Для України зниження цін на сталь і залізну руду може викликати уповільнення економічного зростання в 2013 році і погіршення показників експорту. Зараз ми прогнозуємо зростання реального ВВП на 3% в 2013 році, проте можемо переглянути цей прогноз у бік зниження. Якщо уряд Китаю або уряди інших розвинених країн введуть заходи щодо стимулювання економіки, падіння цін на метали може припинитися», - прогнозує Заблоцький.

Довідка УНІАН. За підсумками січня-серпня 2012 року українські гірничо-рудні підприємства експортували 23,4 млн тонн залізорудної сировини, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.