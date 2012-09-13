«Укравтопром»: утилізаційний збір на російські автомобілі - невдале рішення

Постанова Кабінету міністрів України про введення утилізаційного збору на російські автомобілі (№843 від 3 вересня 2012 року), що імпортуються до України, є поспішною і далеко не найвдалішою спробою відповісти на введення Російською Федерацією утилізаційного збору з транспортних засобів. Про це йдеться в прес-релізі Асоціації автовиробників України «Укравтопром», переданому УНІАН.

В «Укравтопромі» зазначають, що в РФ за допомогою окремого федерального закону і постанови уряду, що ретельно пропрацював, була впроваджена комплексна система утилізації транспортних засобів, завдяки якій встановлені додаткові стимули для розвитку внутрішнього автомобільного виробництва. «Впровадження утилізаційного збору створило додатковий бар'єр для імпорту готових транспортних засобів з інших країн. При цьому автовиробники, що працюють на території Росії, дістали можливість не платити утилізаційний збір, узявши на себе зобов'язання з утилізації виготовлених ними автомобілів», - йдеться в повідомленні «Укравтопрому».

В Асоціації нагадують, що в останні тижні український уряд широко декларував намір запровадити в нашій країні заходи, аналогічні російським, тобто ввести утилізаційний збір на транспортні засоби. «Постанова ж № 843 не вводить ніяких податків або зборів, а тільки встановлює нечітку вимогу до осіб, які ввозять транспортні засоби (причому тільки з Росії, а не з усіх країн!), забезпечити утилізацію транспортних засобів після зняття їх з експлуатації або укласти договори з іншими особами на організацію такої утилізації. Фактично це вимога нікого ні до чого особливо не зобов'язує, адже для російських виробників не буде нічого складного в тому, щоб підписати договори з українськими юридичними особами на утилізацію колись автомобілів, що ввозяться зараз, навіть за граничними цінами, задекларованими в постанові», - зазначають в «Укравтопромі».

В Асоціації вважають, що альтернативою постанові №843 має стати прийняття спеціального закону України про утилізацію транспортних засобів, який передбачатиме стягування утилізаційного збору з усіх транспортних засобів, що імпортуються до України, незалежно від країни походження.

Як повідомляв УНІАН, на думку генерального директора Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олега Назаренка, запровадження Україною утилізаційного збору на ввезення російських автомобілів сприятиме скасуванню аналогічного збору, введеного російською стороною відносно продукції українського автопрому.

При цьому О.Назаренко вважає, що поширення утилізаційного збору на всі без винятку автомобілі, що ввозяться до України, серйозно ускладнило б взаємини нашої країни з найважливішими торговими партнерами. «Це посварило б Україну з ЄС, Японією, США і Південною Кореєю. У результаті могли б серйозно постраждати українські експортери, відносно яких могли бути вжиті відповідні обмежувальні заходи», - сказав глава ВААІД.

Довідка УНІАН. З 1 вересня п. р. Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими.

Україна у відповідь на дії Росії запровадила утилізаційний збір на ввезення російських автомобілів і автобусів (постанова Кабміну від 3 вересня 2012 року).

Згідно з постановою, юридичні і фізичні особи, які імпортують автомобілі з Росії, мають сплатити утилізаційний збір. Зокрема, для легкових автомобілів з об'ємом двигуна від 1000 до 2000 куб. см він становить 7,37 тис. грн, від 2000 до 3000 куб. см – 14,08 тис. грн.

Для легкових автомобілів від 3000 до 3500 куб. см величина збору зросте до 19,085 тис. грн, понад 3500 куб. см – 30,25 тис. грн.