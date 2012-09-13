Янукович дав доручення вирішити проблемні питання ЗЗФ до жовтня

Президент України Віктор Янукович дав доручення до 1 жовтня вирішити проблемні питання Запорізького заводу феросплавів (ПАТ «ЗЗФ», м. Запоріжжя), а також розробити програму відновлення Запорізького алюмінієвого комбінату.

Як повідомляє офіційний сайт Запорізької ОДА з посиланням на голову Запорізької облдержадміністрації Олександра Пеклушенка, відповідне доручення було дано В.Януковичем 11 вересня в Дніпропетровську в ході всеукраїнської наради з підтримки реального сектора економіки, де обговорювалися й проблеми електрометалургійного комплексу Запорізької області.

«Президент дав чітке доручення – до 1 жовтня вирішити проблемні питання «Запорізького заводу феросплавів» і розробити програму відновлення алюмінієвого комбінату», - цитує сайт О.Пеклушенка.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» – один із найбільших у Європі виробників феросплавів. Єдиний у СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і крем'янистих феросплавів, металевий марганець. Входить до Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується до країн СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.

В 2011 р. підприємство скоротило щодо 2010 р. обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн.

За даними офіційної звітності, ЗЗФ завершив 2011 р. із чистим збитком у обсязі 759 млн грн проти 105 млн грн прибутку за підсумками 2010 р.

За даними голови Ради директорів Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА), голови правління ПАТ «Запорізький завод феросплавів» Павла Кравченка, основна причина такої різкої зміни ситуації на ЗЗФ – переведення заводу, який упродовж багатьох років одержував електроенергію по I класу споживання електроенергії на II клас, при роботі за яким Запорізький завод феросплавів не має можливості конкурувати із зарубіжними феросплавними підприємствами.

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