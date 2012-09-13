Крюківський ВБЗ планує виготовляти по два швидкісні потяги на рік

У рамках Держпрограми розвитку внутрішнього виробництва «Крюківський вагонобудівний завод» (Кременчук, Полтавська обл.) планує виготовляти по два пасажирські швидкісні електропоїзди на рік.

Про це УНІАН повідомив голова правління підприємства Євген Хворост.

«Ми віддали в уряд свої пропозиції щодо швидкісного руху, створення потягів, розрахованих на швидкість руху 160 км/год, 200 і 250 км/год. Нас днями включили до цієї програми. У рамках програми розраховано виготовляти по 2 швидкісних потяги на рік», - сказав Є.Хворост.

При цьому він наголосив, що фінансування проектів здійснюватиметься за кошти підприємства.

«Все своїм коштом. Фінансування наше, реалізація в Україні. До 2015 року ми розроблятимемо цю нову техніку. Ми розраховуємо, що ми розробимо техніку і її купуватимуть», - сказав Є.Хворост.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 10 вересня 2012 року включив створення лінійки швидкісних міжрегіональних двосистемних електропоїздів, які можуть розвивати швидкість 160-250 км/год, на Крюківському вагонобудівному заводі до Державної програми розвитку внутрішнього виробництва. Загальна вартість проекту із випуску міжрегіональних двосистемних електропоїздів на Крюківському вагонзаводі становитиме 767,1 млн. грн.

Проект повинен бути реалізований до 2015 року.

Раніше, в серпні 2012 року, прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна має намір відмовитися від закупівлі швидкісних міжрегіональних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem, які курсують залізницями України під брендом «Український експрес».

Постачання 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типа, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10750 шт., а пасажирських вагонів - зменшив на 33,3%, до 28 шт.