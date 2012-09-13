«КамАЗ» продовжить роботу в Україні і після введення утилізаційного збору

Незважаючи на введення Україною утилізаційного збору на російські автомобілі, ВАТ «КамАЗ» продовжить роботу на українському ринку.

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник генерального директора ВАТ «Зовнішньоторговельна компанія «КамАЗ» Василь Циганов.

«Український ринок для ВАТ «КамАЗ» є одним із найважливіших експортних ринків, тому ми уважно стежимо за ситуацією з введенням Україною утилізаційного збору на російські автомобілі. На даний момент ми перебуваємо в очікуванні, проте незалежно від результату даної ситуації ВАТ «КамАЗ» продовжуватиме активну роботу на українському ринку», - відзначив заступник гендиректора «ВТК «КамАЗ»

Довідка УНІАН. Група компаній «КамАЗ» – найбільша автомобільна корпорація Російської Федерації. ВАТ «КамАЗ» випускає широку гаму вантажної техніки: вантажні автомобілі (понад 30 моделей, більш ніж 400 комплектацій, автомобілів з правим кермом), причепи, автобуси, трактори, двигуни, силові агрегати і різний інструмент.

Дилерська мережа «КамАЗу» в Україні включає 9 дилерів і 1 субдилера з головними офісами у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Чернігові та Миколаєві і мережею філій, що охоплює всю Україну.

Координують роботу «КамАЗу» в Україні його дочірні підприємства у Чернігові та Києві – ТОВ «Торгова компанія «КамАЗ» і ТОВ «Торгове представництво КамАЗ». «КамАЗ» має на території України 10 авторизованих сервісних центрів.

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