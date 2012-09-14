Кабмін опублікував ухвалу про утилізаційний збір на російські автомобілі

В газеті «Урядовий кур'єр» №166 від 14 вересня опубліковано ухвалу Кабінету міністрів України №843 від 3 вересня, якою запроваджується утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі та автобуси.

Згідно з ухвалою, юридичні та фізичні особи, які імпортують транспортні засоби і кузови до них з Росії, повинні самостійно забезпечити подальшу утилізацію при втраті транспортними засобами своїх споживчих якостей.

Також документ встановлює граничні ціни на послуги з утилізації непридатних до експлуатації транспортних засобів і кузовів до них. Ціна утилізації для нових легкових автомобілів з обсягом двигуна від 1000 до 2000 куб. см становить 7,37 тис. грн, від 2000 до 3000 куб. см – 14,08 тис. грн, від 3000 куб. см до 3500 куб. см — 19,09 тис. грн, понад 3500 куб. см — 30,25 тис. грн.

При цьому вартість утилізації автомобілів, яким понад три роки, збільшується в 6,2-6,4 раза, а для автомобілів від 3000 до 3500 куб. см – в 8,2 раза.

Водночас указується, що ціна утилізації легкових автомобілів, які ввозяться фізособами для особистого користування, незалежно від обсягу двигуна становить 550 грн для нових авто і 825 грн для авто, яким понад 3 роки.

Гранична ціна утилізації транспортних засобів, призначених для перевезення більш ніж 10 чоловік, перевезення вантажів, а також транспортних засобів спеціального призначення повною масою до 2 тонн становить 19 тис. грн, від 2,5 до 3 тонн — 30,4 тис. грн, від 3,5 до 5 тонн — 38 тис. грн, від 5 до 8 тонн — 41,8 тис. грн, від 8 до 12 тонн — 50,92 тис. грн, від 12 до 20 тонн — 55,86 тис. грн, більш як 20 тонн — 110,2 тис. грн.

У разі утилізації транспортних засобів цієї категорії, яким більше ніж 3 роки, її вартість збільшиться в 1,56-1,6 раза для транспортних засобів масою від 2,5 до 5 тонн, в 4-6,8 раза при масі від 5 до 20 тонн і в 4 рази при масі транспортного засобу більш як 20 тонн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія запровадила утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. Збір було введено з метою захисту російського автопрому в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) підтримує введення утилізаційного збору на ввезення російських автомобілів і вважає, що він сприятиме скасуванню аналогічного збору, введеного російською стороною щодо продукції українського автопрому.

Асоціація автовиробників України «Укравтопром» вважає, що ухвала Кабміну про введення утилізаційного збору на російські автомобілі, що імпортуються до України, є поспішною і дуже невдалою спробою відповісти на введення Російською Федерацією утилізаційного збору.

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