Квоти на експорт лому чорних металів хочуть продавати на аукціонах

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує ввести аукціони з продажу квот на експорт лому чорних металів. Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту закону "Про внесення змін до Закону України "Про металобрухт", опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

Як зазначається у документі, з метою впровадження прозорої процедури розподілу між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності встановлених на певний календарний рік обсягів експорту металобрухту пропонується застосувати механізм продажу права експорту металобрухту з аукціону.

Передумовою для розробки даного законопроекту в міністерстві називають неадекватну кількість заявленого до експорту металобрухту.

«Через особливості ринку металобрухту, обмеження обсягу експорту конкретною цифрою на підставі діючої редакції статті 12 Закону України "Про металобрухт" було сприйнято учасниками ринку як надмірно жорсткий метод регулювання і створило штучну напругу на ринку, що спричинило неадекватний сплеск ажіотажу з експорту металобрухту. Так, обсяг заявленого до експорту металобрухту за зверненнями суб'єктів становив 5,5 млн тонн, що більше ніж у 6 разів перевищує граничний обсяг експорту металобрухту для 2012 року і наявні запаси металобрухту в країні», - наголошується у пояснювальній записці.

У Мінекономрозвитку нагадують, що Законом України "Про ставки вивізного (експортною) мита на лом легованих чорних металів, лом кольорових металів і напівфабрикатів з їх використанням" і Законом України "Про вивізне (експортне) мито на відходи і лом чорних металів" закріплені економічно обгрунтовані ставки вивізного (експортного) мита. У зв'язку з цим у міністерстві пропонують початкову ціну лотів на аукціонах з продажу квот на експорт металобрухту встановити на рівні ставок мит, які передбачалися за цими законами.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановою №388 від 3 травня затвердив граничні обсяги експорту лому чорних металів з України у 2012 році в обсязі 900 тис. тонн.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо операцій з металобрухтом). Згідно з документом, термін зниження Україною експортних мит на металобрухт з 24% до 21% перенесено з 2011 року на 2014 рік.

За умовами вступу України до СОТ, експортне мито на металобрухт у розмірі 30% з 2009 р. має щорічно знижуватися на 3%. З 1 січня 2010 року розмір мита знижено до 24%.