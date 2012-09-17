В Україні спад промвиробництва в серпні становив 4,7%

В Україні спад промислового виробництва в серпні 2012 року порівняно з серпнем 2011 року становив 4,7%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-серпні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року спад промвиробництва становив 0,4%, в серпні 2012 року проти липня – 1,8%.

За даними Держстату, найбільше зниження обсягів промвиробництва в серпні 2012 року проти серпня 2011 року зафіксовано у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - на 33,2% і машинобудуванні - на 13,7%, зокрема спад обсягів виробництва машин та устаткування становив 14,4%, електричного, електронного та оптичного устаткування - 20,5%, транспортних засобів та устаткування — 9,6%

Також спад виробництва зафіксовано в металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів - на 12,5%, легкій промисловості — на 2,1%, обробці деревини і виробів з неї — на 0,2%.

Основне збільшення виробництва в серпні 2012 року проти серпня 2011 року зафіксовано в хімічній і нафтохімічній промисловості - на 10,3%, в т.ч. в хімічному виробництві - на 12,8%. Збільшення виробництва у видобувній промисловості становило 2,6%, зокрема у видобуванні паливно-енергетичних корисних копалини - 6,8%, при цьому у видобуванні корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, зафіксовано спад - на 2,4%.

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води обсяги промвиробництва в серпні п.р. проти серпня 2011 року збільшилися на 5,1%, проти липня 2012 року — знизилися на 3,7%, а в січні-серпні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року - збільшення на 5%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України збільшилося на 7,3% порівняно із збільшенням на 11,2% у 2010 році.

В Україні збільшення промвиробництва в серпні 2011 року порівняно з серпнем 2010 року становило 9,6%, у січні-серпні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року — 9,5%.

Згідно з прийнятою наприкінці минулого року Держпрограмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік, збільшення промвиробництва в поточному році за песимістичними оцінками становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.