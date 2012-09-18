Зростання ВВП України в III кварталі буде в кращому разі близько нуля - експерт

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в III кварталі поточного року, з урахуванням даних по промисловому виробництву за січень-серпень, буде в кращому разі близько нуля.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна» (ICU) Олександр Вальчишен.

«Статистичні дані підтвердили, що промисловість знаходиться в стадії стагнації. Це дає підстави говорити, що реальне зростання ВВП в III кварталі буде в кращому разі близько нуля», - сказав він.

При цьому О.Вальчишен не виключає, що в III кварталі 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року може бути зафіксовано спад ВВП на рівні до 1%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в серпні 2012 року порівняно з серпнем 2011 року становив 4,7% (у липні 2012 року проти липня 2011 року - спад 0,9%).

У січні-серпні 2012 року в порівнянні з аналогічним період 2011 року спад промвиробництва становив 0,4%, в серпні 2012 року проти липня - 1,8%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% порівняно із зростанням на 11,2% у 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва в серпні 2011 року порівняно з серпнем 2010 року становило 9,6%, в січні-серпні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 9,5%.

Згідно з прийнятою в кінці минулого року Держпрограмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік, зростання промвиробництва в поточному році за песимістичними оцінками становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.