ВР планує звільнити від податків прибуток літакобудівних підприємств

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підприємств літакобудівної промисловості)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 із 348 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

До другого читання даний законопроект буде підготовлений в скорочені терміни.

У законопроекті пропонується підпункт «г» пункту 17 підрозділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу викласти в новій редакції, згідно з якою тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільняється від оподаткування прибуток підприємств літакобудівної промисловості, отриманий від основної діяльності (клас 28.99 група 28.9 розділ 28, клас 30.30 група 30.3 розділ 30, клас 33.16 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010), а також від проведення такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (клас 72.19 група 72.1 розділ 72 КВЕД ДК 009:2010), які виконуються для потреб літакобудівної промисловості.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня прем'єр-міністр Микола Азаров на засіданні Кабміну заявив, що уряд має намір закласти в проекті державного бюджету на 2013 надання податкових пільг реальному сектору економіки, порахувавши, що їх загальний рівень складе 71 млрд грн.

Зокрема, ставка податку на прибуток буде зменшена з 21% до 19%. Крім того, для суб'єктів індустрії програмної продукції ставка податку на прибуток становитиме лише 5%.

Одночасно в бюджеті-2013 будуть закладені податкові пільги для підприємств легкої промисловості, судно-, літакобудування, а також підприємств машинобудування для АПК.

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