Експерти переглянули річні прогнози через несподіване падіння промвиробництва

Зниження промислового виробництва в Україні в серпні 2012 року проти серпня 2011 року на 4,7% в основному викликане ослабленням глобального попиту на сталь, йдеться в аналітичному огляді, підготовленому аналітиками "ІНГ Банк Україна».

«На нашу думку, основним чинником, що вплинув у серпні на динаміку промислового виробництва, стало падіння виробництва сталі (на тлі зниження попиту на сталь і залізну руду). Зокрема, за підсумками минулого місяця металургія знизила обсяги виробництва на 12,5% до минулого року», - відзначають аналітики.

В огляді зазначається, що показник промислового виробництва перейшов у негативну площину (січень-серпень 2012 проти аналогічного періоду 2011 року - спад 0,4%) вперше з початку поточного року.

«У найближчому майбутньому ми не очікуємо відновлення зростання промислового виробництва, оскільки глобальний попит на основну експортну продукцію залишається низьким», - говорять аналітики «ІНГ Банк Україна».

Також повідомляється, що внаслідок несподіваного падіння промислового виробництва за підсумками серпня аналітики банку переглянули річний прогноз за даним показником до -0,1% р/р.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в серпні 2012 року порівняно з серпнем 2011 року прискорився до 4,7% (у липні 2012 року проти липня 2011 року - спад 0,9%).

У січні-серпні 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року спад промвиробництва становив 0,4%, в серпні 2012 року проти липня - 1,8%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% порівняно із зростанням на 11,2% у 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва в серпні 2011 року порівняно з серпнем 2010 року становило 9,6%, в січні-серпні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 9,5%.

Згідно з прийнятою в кінці минулого року Держпрограмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік, зростання промвиробництва в поточному році за песимістичними оцінками складе близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.