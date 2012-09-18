Російські банки можуть виділити 4 млн. дол. на будівництво швейної фабрики в Горлівці

Російські банки можуть відкрити кредитну лінію на 4 млн. дол. для будівництва нової швейної фабрики в Горловці (Донецька область).

Про це УНІАН повідомив генеральний директор «Української маркетингової групи» Артур Герасимов.

«За результатами переговорів були досягнуті принципові домовленості про відкриття одним із великих російських банків кредитної лінії у розмірі 4 мільйонів доларів під будівництво нової швейної фабрики в Горлівці», - сказав А.Герасимов, який брав участь у переговорах, що проходили безпосередньо на дев'ятому саміті «Ялтинської європейської стратегії».

За словами А.Герасимова, на зустрічі представників російського і українського урядів з міжнародним бізнесом було порушене питання інвестицій у підприємства Горлівки.

Зокрема, обговорювалася тема відродження Горлівського швейного виробництва, на якому колись були задіяні тисячі людей.

«У ході дискусії була висловлена не просто зацікавленість інвесторів, а й форма вирішення питання, яка дозволила вийти на попередні домовленості», - додав А.Герасимов, уточнивши, що головним аргументом залучення інвестицій стала наявність у Горловці кваліфікованого персоналу.

«Сьогодні місцеві професійні фахівці залишилися без роботи через закриття фабрики, але за нашої підтримки вони готові відразу взятися до відродження галузі в області», - додав бізнесмен.

Довідка УНІАН. За радянських часів у Горлівці працювали дві швейні фабрики, які вважалися гігантами легкої промисловості.

У кінці 90-х фабрики змінили форму власності й стали акціонерними товариствами – ЗАТ «Альтаїр» і ВАТ «Горлівчанка». Проте продовжити роботу підприємства не змогли. Так, ЗАТ «Альтаїр» збанкрутувало з ініціативи місцевого управління Пенсійного фонду. Аналогічна ситуація спостерігається і з «Горлівчанкою» - триває процес ліквідації підприємства.

«Ялтинська європейська стратегія» проходила в Криму з 14 по 16 вересня.