«Богдан Моторс» за 8 місяців одержав 66,4 млн. грн збитку

«Автомобільна компанія «Богдан Моторс» (раніше «Луцький автомобільний завод»), що входить до корпорації «Богдан», за 8 місяців поточного року одержала 66,4 млн. грн збитку, сказано у повідомленні компанії.

При цьому наголошується, що темпи зростання збитків «Богдан Моторс» катастрофічні, оскільки за липень-серпень вони зросли вдвічі.

Згідно з даними компанії, збитки за перше півріччя 2012 року становили 31,6 млн. грн, що в 7,6 раза менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, загальне виробництво автотранспорту в компанії за 8 місяців п.р. становило 10716 одиниць проти 13951 одиниці в січні-серпні 2011 року. Зокрема, виробництво легкових автомобілів за цей період скоротилося на 28,7% - до 9661 одиниці.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей із виробництва транспортних засобів усіх типів. На першому етапі корпорацію контролював Петро Порошенко, але з кінця 2008 року контроль перейшов до рук менеджменту «Богдана» і групи українських банків.

Виробничі потужності корпорації «Богдан», розташовані в Луцьку, Черкасах і Криму, дозволяють виготовляти 120-150 тис. легкових авто, до 9 тис. автобусів і тролейбусів усіх класів, а також близько 15 тис. вантажівок і спеціалізованої техніки.