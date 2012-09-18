В Україні почали серійне виробництво вагонів-ресторанів з вакуумними туалетами

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" (КВБЗ, Кременчук Полтавської обл.) почав серійне виробництво вагонів-ресторанів власної розробки.

Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

За її даними, в корпусі пасажирського вагонобудування Крюківського вагонзаводу почалося складання вагонів-ресторанів, створених у 2012 році фахівцями проектно-конструкторського управління підприємства. Один із нових вагонів, згідно з угодою, відправлять цього року на Таджицьку залізницю.

У новому вагоні-ресторані, як і в звичайному пасажирському вагоні, є тамбур, два вакуумні туалети, котельне відділення. Крім того, тут є обладнана сучасною побутовою технікою кухня, обідня зала на 40 місць, міні-бар на 2 місця (всього цей ресторан розрахований на 42 посадочні місця), відокремлене місце для миття посуду, є душова кабіна для персоналу.

За даними підприємства, на кухні в новому вагоні буде встановлено повний комплект обладнання: холодильники, столи, мийки, шафи для сушіння та зберігання посуду, інвентаря, одягу. Обідній зал обладнали кондиціонером і телевізорами. Для безперебійного забезпечення електроенергією вагон-ресторан обладнали дизель-генератором потужністю 16 кВт. Це дозволить працювати побутовій техніці не тільки під час руху, але й під час стоянок.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро та ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу.

Крюківський вагонобудівний завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% - до 10750 шт., а пасажирських вагонів - зменшив на 33,3%, до 28 шт.