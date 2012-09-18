Янукович хоче ремонтувати російські судна

Україна веде переговори з РФ про ремонт і відновлення російських кораблів на українських підприємствах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з активом Одеської області.

«Сьогодні тривають активні переговори, і я думаю, що вони закінчаться позитивним рішенням», - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив, що розраховує незабаром підписати угоду про ремонт і модернізацію кораблів Військово-морського флоту Росії на українських підприємствах.

"Ведуться переговори, росіяни чудово розуміють, що значна частина їх флоту побудована на наших заводах, і вони чудово розуміють, що ремонтувати кораблі найбільш оптимально на наших заводах", - заявив М.Азаров.