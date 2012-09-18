Спад промвиробництва за підсумками року становитиме 1,5% - експерти

Інвестиційна компанія Dragon Capital погіршила прогноз темпів зростання промислового виробництва в Україні в 2012 році з 0% до -1,5%, повідомила в коментарі агентству УНІАН головний економіст Dragon Capital Олена Бєлан.

«Враховуючи слабкі дані за серпень, ми знижуємо наш річний прогноз щодо темпів зростання промвиробництва до -1,5% р/р з 0%. Прогноз щодо української промисловості та економіки загалом на 2013 р., як і раніше, залежить від стану світової економіки. Ми поки що зберігаємо наш прогноз зростання промвиробництва наступного року на рівні +3,0% р/р», - повідомила вона.

О.Бєлан відзначила, що дані щодо промислового виробництва за серпень виявилися набагато гіршими за очікування. «Ми прогнозували зниження на 1,3% р/р, а консенсус-прогноз агентства Bloomberg становив мінус 1,5%, при цьому найістотніше зниження очікувалося на рівні 2,9%», - наголосила вона.

За словами О.Бєлан, зниження обсягів промвиробництва в першу чергу було зумовлене поглибленням спаду в металургії (-12,5% проти - 8,6% у липні) і машинобудуванні (-13,7% проти -7,4%) на тлі тривалого ослаблення зовнішнього попиту. Крім того, вона відзначила, що свою роль відіграла висока база порівняння: темпи зростання в експортно орієнтованій металургії та машинобудуванні, а також у промисловості загалом досягли максимуму в серпні 2011 р., а потім почали сповільнюватися через загострення проблем у світовій економіці.

Експерт повідомила, що у виробництві коксу та продуктів нафтопереробки (які Держстат розглядає як один сектор) і далі не відбулося позитивних зрушень - скорочення обсягів випуску в галузі становило 33% р/р.

«Більшість нафтопереробних заводів у країні простоюють, оскільки не можуть конкурувати з імпортними нафтопродуктами, які активно поставляються в країну, зокрема із Білорусі», - зауважила О.Бєлан.

При цьому вона відзначила, що більшість інших секторів промисловості також показали негативне зростання, окрім хімії, виробництва електроенергії та видобутку енергетичних матеріалів.

О.Бєлан вважає, що починаючи з вересня темпи падіння промвиробництва повинні дещо скоротитися на фоні нижчої бази порівняння. «Проте навряд чи варто чекати якихось помітних поліпшень у секторі без відновлення зовнішнього попиту і/або вживання заходів для відновленню вітчизняної нафтопереробної галузі», - каже експерт.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва у серпні 2012 року в порівнянні з серпнем 2011 року прискорився до 4,7% (у липні 2012 року проти липня 2011 року — спад 0,9%).

У січні-серпні 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року спад промвиробництва становив 0,4%, у серпні 2012 року проти липня – 1,8%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% у порівнянні із зростанням на 11,2% у 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва в серпні 2011 року в порівнянні з серпнем 2010 року становило 9,6%, у січні-серпні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року — 9,5%.

Згідно з ухваленою в кінці минулого року Держпрограмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік, зростання промвиробництва у поточному році за песимістичними оцінками становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.