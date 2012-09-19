У Росії розсекретили найбільше у світі родовище алмазів

У Сибіру в Росії розсекретили найбільше у світі родовище так званих імпактних алмазів.

Як повідомляє «Газета по-українськи» (№137 від 19 вересня), алмази лежать у Попигайському кратері, що утворився від падіння метеорита понад 37 млн років тому.

Цей кратер розташований на межі Красноярського краю та Якутії, має в діаметрі майже 100 км. Кількість алмазів може обчислюватися трильйонами каратів.

«Ці алмази можуть зробити революцію в інструментальній, каменерізній, буровій промисловості. Проте діамантовий ринок вони не перевернуть, бо не мають жодного стосунку до ювелірного каменю», - розповів співробітник Сибірського відділення Російської академії наук Микола Похиленко.

Зазначається, що виявлені алмази цінні тим, що мають метеоритне походження. Вони вдвічі твердіші за синтетичні чи природні й мають великі зерна. Деякі сягають 2 см.

Як наголошує видання, алмазні поклади виявили радянські геологи ще у 1970-х. Інформацію засекретили, щоб не зупиняти виробництва синтетичних алмазів. Тоді в СРСР будували заводи для цього.

У 2013 році російські вчені мають намір приступити до вивчення сибірського джерела алмазів.