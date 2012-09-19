«ЗАЗ» у 2013 році розпочне перенесення виробництва автобусів з Іллічівська до Мелітополя

ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» має намір почати перенесення автобусного виробництва з Іллічівського заводу автомобільних агрегатів на Мелітопольський моторний завод у 2013 році. Про це сьогодні повідомив журналістам заступник голови правління корпорації «УкрАвто» Олег Папашев.

За його словами, основна проблема виробництва Іллічівського заводу - це трудові ресурси. «На жаль, в Іллічівську відсутня достатня кількість кваліфікованих робітників, і нам доводиться працювати вахтовим методом, збираючи людей з усієї України. Тому ми плануємо перенести виробництво автобусів до Мелітополя, де ситуація з кваліфікованими кадрами для автомобільного виробництва набагато краща», - пояснив О.Папашев.

Окрім того, він зазначив, що в Іллічівську занадто високий податок на землю. «Прибережна зона, портове місто, місцевий податок на землю в 6 разів вищий, ніж у Мелітополі. Якщо місцева влада не хоче мати автомобільного виробництва... Ну не хоче - і не треба», - сказав О.Папашев.

Водночас, він уточнив, що терміни перенесення автобусного виробництва поки що точно не встановлено. «Програма перенесення розрахована на 3-4 роки, пройдуть вибори, і ми повернемося до цього питання в 2013 році», - додав заступник голови правління «УкрАвто».

Він також повідомив, що «УкрАвто» щорічно виробляє близько 1 тис. автобусів.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до корпорації «УкрАВТО».

До складу "ЗАЗ" входять два автомобільні заводи, розташовані в Запоріжжі (єдиний автомобільний завод в Україні, оснащений кузовним цехом) та Іллічівську, а також завод з виготовлення двигунів в Мелітополі.