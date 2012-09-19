«УкрАВТО» продовжує шукати співінвестора для свого польського підприємства

Корпорація «УкрАВТО» продовжує шукати співінвестора для відновлення роботи Варшавської автомобільної фабрики (FSO).

Про це сьогодні повідомив журналістам заступник голови правління корпорації «УкрАВТО» Олег Папашев.

«Ми в пошуку. Але в даному випадку багато залежить від держави, тому що прихід великого інвестора - це не тільки домовленість двох бізнес-партнерів, це гарантія держави створити для даного бізнесу стабільні умови роботи», - сказав О.Папашев і додав: «Зараз польський завод законсервовано, але все обладнання підтримується в робочому стані і готове до запуску».

Як повідомляв УНІАН, в 2007 році корпорація «УкрАВТО» заявляла про намір створити СП з американською компанією General Motors на базі польського заводу FSO.

Повідомлялося, що згідно з досягнутими домовленостями 60% акцій нового СП будуть належати «УкрАВТО», 40% - підрозділу General Motors - GM Daewoo (Південна Корея). Проте надалі СП так і не було створено.

У листопаді 2010 р. правління заводу FSO оголосило про намір звільнити 95% співробітників фабрики через проблеми із замовленнями на продукцію.

Довідка УНІАН. У 2005 році FSO опинилась на межі банкрутства, від якого фабрику врятувала корпорація «УкрАВТО», яка викупила її борги перед банками і інвестувала в розвиток підприємства, яке поставляло українському концерну машинокомплекти Daewoo Lanos. «УкрАВТО» через свою компанію «АвтоЗАЗ» купив 19,9% акцій заводу за символічні 100 злотих (близько 30 дол) і отримав від польського уряду право управляти рештою акцій підприємства.

У 2008 році FSO, потужності якої дозволяють щорічно виробляти 225 тис. машин, за рахунок виробництва 150 тис. машин посіла третє місце на польському ринку автовиробників з приблизно 15-відсотковою часткою ринку.