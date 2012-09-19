ЗАЗ скорегував виробничі плани у бік зменшення

ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод" (ЗАЗ), скорегував плани виробництва автомобілів в 2012 році у бік зменшення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник голови правління корпорації «УкрАВТО» Олег Папашев.

За його словами, у зв'язку з введенням в РФ утилізаційного збору буде скорочуватися частка ЗАЗ на російському ринку. «Наша частка на російському ринку і так невелика, але тепер вона скоротиться на кілька тисяч автомобілів. Всього ми експортували до Росії в січні-серпні цього року близько 20 тисяч автомобілів, на внутрішньому українському ринку було реалізовано близько 17 тисяч автомобілів, - сказав О.Папашев. - У нас існує система поточного планування, для того щоб виробити автомобіль, ми повинні замовити сталь, купити двигун в тій же Кореї. З моменту розміщення замовлення на комплектуючі до моменту виходу автомобіля з конвеєра проходить 4 місяці. Таким чином, ми можемо коректувати виробництво на 5 місяців вперед. Зараз ми скорегували виробництво в бік зменшення».

При цьому він уточнив, що всього в цьому році підприємство планує виробити близько 55 тис. автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, у квітні поточного року голова правління ПАТ «ЗАЗ» Микола Євдокименко заявляв про те, що завод планує виробити в 2012 році 67 тис. автомобілів, що на 10% більше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до корпорації «УкрАВТО».

ПАТ «ЗАЗ» в 2011 році збільшив чистий прибуток в 10,8 рази, в порівнянні з 2010 роком, до 107,663 млн грн.

У 2011 році ЗАЗ збільшив випуск автомобілів на 33,86% в порівнянні з 2010 р. - до 60 862 штук.

Серед автомобілів, вироблених Запорізьким автозаводом в 2011 році, 7 авто - ЗАЗ, 2342 - ВАЗ, 24 086 - CHANCE, 8394 - Sens, 10 850 - Lanos і 910 - Ланос - фургон.

ЗАЗ Forza в 2011 році випущено 4318 шт., А13 - 5882, Chevrolet - 524, KIA - 2957, ТАТА - 292.

Також в січні-грудні 2011 р. ПАТ «ЗАЗ» випустило 300 автобусів.

Експорт авто виробництва ПАТ «ЗАЗ» в 2011 році в порівнянні з 2010 р. збільшився більш ніж на 40% - з 21 717 до 30 590 автомобілів.

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