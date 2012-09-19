Данилишин: наслідки нового витка кризи можуть бути гіршими за минулий

Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин вважає, що наслідки нового витка економічної кризи, ознаки якого вже є в Україні, можуть бути гіршими за наслідки минулого витка – 2008-2009 років.

Про це він написаний на своїй сторінці в мережі Facebook.

Б.Данилишин підкреслює, що за 8 місяців 2008 року зростання ВВП становило 7,1%, у той час, як за попередніми даними Держстату, озвученими прем'єр-міністром Миколою Азаровим, поточного року за цей же період зростання ВВП становило 1,5%.

«Останні статистичні дані, наведені Державною службою статистики України, свідчать, що Україна поступово входить у новий виток кризової круговерті, яка може мати наслідки набагато гірші, ніж у період 2008-2009 років. Займаючись лише критикою «попередників», теперішня влада наступає на ті ж граблі, замість того, щоб врахувати уроки», - зазначив Б.Данилишин.

Він відзначає спад промислового виробництва в січні-серпні на рівні 0,4% (проти зростання 0,2% у січні-липні 2012 року).

Головним внутрішнім стримуючим чинником розвитку Б.Данилишин вважає обмежене кредитування реального сектора економіки й високі процентні ставки за кредитами.

"Викликає серйозну стурбованість стан справ у сфері будівельної діяльності. У січні-серпні 2012 р. підприємствами України виконано будівельних робіт на суму 35,7 млрд грн, що в порівняльних цінах становить 92,0% до обсягів будівництва у відповідному періоді попереднього року. Викликає тривогу й аномально низька інфляція, яка пов'язана з постійним зниженням купівельної спроможності українців. Затяжна тривалість дефляційних процесів протягом чотирьох місяців може свідчити про зниження купівельної спроможності населення й підвищення рівня адміністративного втручання в економіку... Ситуацію, яку ми маємо сьогодні з точки зору інфляційної складової, можна вважати як так звану відкладену інфляцію, яка може мати достатньо непрогнозовані наслідки», - відзначає Б.Данилишин.

Сьогоднішня ситуація, зазначає екс-міністр економіки, також прямо пов'язана з достатньо жорсткою грошовою політикою Національного банку України.

«У теперішніх умовах потрібно НЕГАЙНО вдаватися до методів регулювання економіки засобами монетарної політики (кредитування економіки). Якщо такі заходи будуть застосовані, зростання економіки може пожвавитися, але одночасно почнеться й зростання цін. Проте, вирішальний чинник, який впливає на економіку в цілому, - політичний. Це стримує інвестиції, інноваційні процеси та модернізацію економіки в цілому. Крім того, про подальше зростання інфляції можна говорити й тому, що з боку уряду вже прозвучали заяви про те, що після виборів доведеться підвищити ціни на газ для населення й комунальних підприємств», - зазначив Б.Данилишин.

Щоб запобігти банківській кризі, на думку Б.Данилишина, НБУ доцільно прийняти ряд рішень, які встановлюють принципи рефінансування комерційних банків із проблемами короткострокової ліквідності. Нацбанк повинен проводити політику збільшення волатильності курсу для зниження ризиків розбалансування платіжного балансу й перейти до вільного обмінного курсу.

«Потрібно вивчити питання можливості розширити коридор коливання гривні, а потім поступово перейти на вільний обмінний курс. У цьому напрямку є досвід багатьох країн», - зазначив Б.Данилишин.

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