«АВІАКОН» отримав держзамовлення на випуск вертольотів

Державне підприємство «Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» отримав державне замовлення на випуск вертольотів.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Сумської облдержадміністрації.

Перша партія вертольотів в кількості 18 штук буде випущена вже в цьому році, а до 2014 року планується збільшити обсяги виробництва вертольотів до 40 штук на рік. Крім того, підприємство виграло тендер Міністерства оборони України на капітальний ремонт вертольотів Мі-8 з дообладнанням під вимоги ООН і стандарти Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) на суму 60,006 мільйонів гривень до 18 грудня. Договір укладено 12 вересня.

Голова Сумської ОДА Юрій Чмир зазначив, що область демонструє впевнені кроки в реалізації даної державної програми. За його словами, «найближчим часом» потужності конотопського підприємства збільшаться більш ніж у три рази, що дозволить створити нові робочі місця, а також отримувати додаткові відрахування до бюджетів і значно розвинути інфраструктуру. А вже в 2015 році продукція заводу буде реалізовуватися не тільки в Україні, але і за кордоном.

Довідка УНІАН. Конотопський авіаремонтний завод «АВІАКОН» розпочав свою діяльність в 1931 році як авіаційні майстерні у складі 18-ї авіабригади УВО. Сьогодні основними напрямками діяльності підприємства є: капітально-відбудовний ремонт і переустаткування вертольотів Мі-24, Мі-35, Мі-17, Мі-8, Мі-26, Мі-2 усіх модифікацій; ремонт агрегатів вертолітного, приладового, спеціального й радіоелектронного устаткування ; дослідження технічного стану вертольотів у місцях їхньої експлуатації; капітальний ремонт і ремонт за технічним станом вертольотів Мі-17, Мі-35 та їх модифікацій виїзними бригадами на базі експлуатанта; продовження міжремонтних ресурсів; балансування несучого і рульового гвинтів вертольота з використанням обладнання CHADWICK; антикорозійна обробка планера вертольотів і літаків, фарбування літальних апаратів поліуретановими емалями фірми Du Pont; виготовлення шлангів високого та низького тиску для вертольотів Мі-8/17, Мі-24/35, Мі-2 усіх модифікацій; виготовлення остекления вертольотів «Мі» всіх типів і модифікацій; виготовлення гумовотехнічних виробів для ремонту агрегатів вертольотів; навчання і підвищення кваліфікації авіаційного персоналу замовників на навчальній базі ДП «АВІАКОН», виконання капітально-відновлювального ремонту вертольотів розробки КБ ім. М.Л. Міля.