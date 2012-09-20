Порошенко хоче розширити список країн для дії утилізаційного збору на авто

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко вважає, що варто розширити перелік країн для дії утилізаційного збору при імпорті автомобілів.

Про це він заявив в інтерв'ю «КоммерсантЪ-Украина».

«Можливо цей список (країн – УНІАН) варто розширити, тому що автомобілі з Російської Федерації не небезпечніші для навколишнього середовища, ніж автомобілі з Індії чи Китаю», - сказав П.Порошенко.

При цьому П.Порошенко зазначив, що Україна і Росія продовжують переговори про незастосування цього збору. Він також наголосив, що дія утилізаційного збору в Україні щодо продукції, яка імпортується з Росії, не вирішить проблем українського автомобілебудування.

Як повідомляв УНІАН, Україна у відповідь на дії Росії запровадила утилізаційний збір на ввезення російських автомобілів і автобусів (постанова Кабміну від 3 вересня 2012 року).

З 1 вересня п. р. Росія запровадила утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими.

Збір було запроваджено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

В уряді України зазначали, що запровадження утилізаційного збору не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД і суперечить Договору Євразійської комісії.