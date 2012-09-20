Експерти прогнозують спад виробництва за підсумками 2012 року на рівні 1%

Обсяг промислового виробництва в Україні за підсумками 2012 року може скоротитися на 1% через погіршення ситуації у світовій економіці, сказано у коментарі інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні.

Експерти центру очікують, що процес відновлення світової економіки і торгівлі буде повільним. Такі галузі як видобувна, хімічна, металургія і машинобудування до кінця 2012 року навряд чи отримають суттєву підтримку у вигляді нових замовлень, і темпи їх виробництва залишаться не вище поточних.

«Початок третьої програми кількісного пом'якшення в США (QE3) за допомогою щомісячного придбання забезпечених облігацій у розмірі 40 млрд дол. може надати підтримку світовим товарно-сировинним ринкам. Тим не менш, до кінця поточного року це навряд чи підтримає зростання виробництва в експортоорієнтованих галузях української промисловості. Світові ціни на сталь на відміну від більшості активів продовжують знижуватися, що також поки не дає приводів для оптимізму», - зазначає керівник FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

Експерти повідомили, що в січні-серпні поточного року істотне скорочення обсягів виробництва було зафіксовано в експортоорієнтованих галузях: у машинобудуванні на 2,5%, металургії на 3,8%, добувній галузі на 1,2%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в серпні 2012 року порівняно з серпнем 2011 року прискориться до 4,7% (у липні 2012 року проти липня 2011 року - спад 0,9%).

У січні-серпні 2012 року в порівнянні з аналогічним період 2011 року спад промвиробництва становив 0,4%, в серпні 2012 року проти липня - 1,8%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України зросло на 7,3% порівняно із зростанням на 11,2% у 2010 році.

В Україні зростання промвиробництва в серпні 2011 року порівняно з серпнем 2010 року становило 9,6%, в січні-серпні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 9,5%.

Згідно з прийнятою в кінці минулого року Держпрограмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік, зростання промвиробництва в поточному році за песимістичними оцінками становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.

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