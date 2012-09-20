Росія встигла ввести утилізаційний збір до набуття чинності ЗВТ СНД - Азаров

Прем'єр-міністр України Микола Азаров зауважує, що Росія встигла ввести утилізаційний збір на автомобілі до набуття чинності Договором про зону вільної торгівлі СНД.

Про це він заявив в інтерв'ю центральним телеканалам.

«Саме сьогодні, 20 вересня, набув чинності Договір про зону вільної торгівлі. До цього він не діяв. Тому те, що Росія ввела в дію так званий утилізаційний збір, це жодного відношення до Договору про вільну торгівлю на той момент не мало. От, поквапилися. Встигли, точніше, вскочити в потяг і прийняти якісь заходи захисту до набирання чинності законом», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі у РФ на 10-12% дорожчими. Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня України ввела утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі і автобуси.