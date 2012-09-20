ArcelorMittal за 8 місяців збільшив виробництво металопрокату на 12,5%

Один із найбільших гірничо-металургійних комбінатів України «ArcelorMittal Кривий Ріг» за 8 місяців 2012 року у порівнянні з аналогічним періодом 2011 р. збільшив виробництво металопрокату на 12,5% - до 3,59 млн. тонн.

Про це сказано у повідомленні ArcelorMittal.

Виробництво чавуну за вказаний період збільшилося на 19% - до 3,7 млн. тонн, сталі — зменшилося на 38,8%, до 2,2 млн. тонн.

Компанія також повідомляє про збільшення виробництва металопрокату в серпні п.р. до 496,1 тис. тонн із 476,7 тис. тонн у серпні 2011 р., сталі — до 554,2 тис. тонн із 541,7 тис. тонн, чавуну — до 485,3 тис. тонн із 462 тис. тонн.

«Хоча в серпні 2011 р. рівень виробництва був хорошим, цього року ми добилися трохи кращих результатів: виробництво чавуну підвищилося на 5%, сталі – на 2,5%, товарного прокату – на 4%», – цитує прес-реліз голову адміністрації компанії Парамжіта Калона.

П.Калон також відзначив, що ArcelorMittal продовжує ремонтні роботи на декількох печах, що дозволить стабілізувати виробництво і поліпшити показники.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більш ніж 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн. тонн сталі і понад 6,7 млн. тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.