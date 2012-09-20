Україна посідає десяте місце у світі за обсягами виплавки сталі

За підсумками січня-серпня поточного року Україна посідає 10-те місце у світі за обсягами виплавки сталі. Про це повідомляється у звіті World Steel Association (Всесвітня асоціація сталі, WSA).

Згідно зі звітом, на першому місці залишається Китай із 481,5 млн. тонн сталі, що на 2,3% перевищує аналогічний показник січня-серпня 2011 року, на другому місці – Японія з 72,5 млн. тонн (зростання на 0,3% у порівнянні з 8 місяцями 2011 року), третє місце у США — 61 млн. тонн (зростання на 6,2%), на четвертому місці Індія — 50,6 млн. тонн (зростання на 2,8%), п'яте місце зайняла Росія з 47,3 млн. тонн (зростання на 2,8%), шосте – Південна Корея – 46,6 млн. тонн (зростання на 3,2%), сьоме – Німеччина – 28,8 млн. (скорочення на 5,3%), восьме – Туреччина – 24,1 млн. тонн (зростання на 9,2%). Бразилія посідає дев'яте місце з 23,1 млн. тонн сталі, що на 3,3% менше, ніж за 8 місяців 2011 року. Україна, скоротивши за підсумками січня-серпня виплавку сталі на 5% – до 22,4 млн. тонн, опинилася на 10-му місці. Наступне, 11-те місце, займає Італія з 18,4 млн. тонн сталі, що на 1,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Згідно з рейтингом WSA, за підсумками 2011 року Україна посідала 8-те місце у світі за обсягами виплавки сталі, випередивши Бразилію і Туреччину, які займали відповідно 9-те і 10-те місця.

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