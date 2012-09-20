Росія має намір відстоювати перед СОТ легітимність утилізаційного збору

Москва. Росія має намір відстоювати перед країнами СОТ легітимність утилізаційного збору на імпортні автомобілі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков, відповідаючи на питання про те, наскільки введення утилізаційного збору для автомобілів відповідає принципам і нормам вільної торгівлі в рамках СОТ.

«Принципам СОТ може і не відповідати, а ось практиці – відповідає, тому що інші країни закривають на це очі. Правила СОТ – це не мантра, не десять заповідей Мойсея. Це якась домовленість, яку десь можна розширити, десь – звузити. Мені здається, що в рамках цієї логіки ми й діятимемо», – сказав О.Пушков.

Він нагадав, що діючі країни СОТ постійно ведуть між собою «торгові війни».

За його словами, членство ж у СОТ Росія має намір використовувати для впливу на міжнародні правила торгівлі.

«Це нам дає можливість впливати на формування світової торгової політики. Але разом з тим, це нам дає і можливість – у рамках СОТ, вести оптимальну економічну політику. Успіх діяльності у СОТ значною мірою залежить від нас самих. Ось ми так й діятимемо – максимально користуватися плюсами СОТ, але й обмежувати негативні наслідки для тих секторів економіки, які ще недостатньо конкурентоспроможні, щоб витримувати такий натиск західної продукції», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче. Збір був введений з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі і автобуси.