Ввезення на територію МС озоноруйнуючих речовин буде заборонено з 2013 року

Євразійська економічна комісія ухвалила рішення про заборону з 1 січня 2013 року ввезення на територію Митного союзу озоноруйнуючих речовин (гідробромфторвуглероди, бромхлорметан).

Як йдеться у прес-релізі ЄЕК, відповідне рішення було ухвалене Колегією ЄЕК 18 вересня.

Одночасно вводиться заборона на ввезення продукції, в якій як хладагенти використовуються озоноруйнуючі речовини, наприклад, холодильних машин, промислових і побутових кондиціонерів, осушувачів повітря тощо.

«Дане рішення ЄЕК дозволить забезпечити виконання зобов'язань, які витікають з Монреальського протоколу з речовин, що руйнують озоновий шар, і привести законодавство Митного союзу у відповідність з вимогами даного протоколу, йдеться у повідомленні.

За словами міністра з торгівлі ЄЕК Андрія Слєпньова, заборона на ввезення торкнеться продукції «дуже невеликої» кількості компаній, які досі як хладагенти використовують озоноруйнуючі речовини.

«Крім того, оскільки термін служби холодильників, кондиціонерів і т.п. становить кілька років, заборона на ввезення дозволить мінімізувати ситуації, коли споживач не зможе легально одержати необхідні для обслуговування придбаної техніки засоби», - зазначив А.Слєпньов.

Ввезення і вивезення таких озоноруйнуючих речовин буде можливе у разі транзитних перевезень, а також для їх використання виключно як сировини для виробництва інших хімічних речовин і в особливих випадках їх застосування, передбачених Монреальським протоколом.

Заборона на ввезення продукції, що містить озоноруйнуючі речовини, не торкнеться транзитних товарів і деяких переносних вогнегасників, а також устаткування, що підпадає під експортний контроль. Також дана заборона не торкнеться фізичних осіб, які здійснюють ввезення і вивезення продукції, що містить озоноруйнуючі речовини, для особистого користування.