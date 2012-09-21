Metinvest B.V. залучає 25 млн євро кредиту для будівництва установки на ЄМЗ

Metinvest B.V., материнська компанія гірничо-металургійної групи «Метінвест», оголошує про залучення кредитної лінії на суму 25 млн євро для будівництва установки вдування пиловугільного палива (ПВП) на Єнакіївському металургійному заводі.

Про це повідомляється в прес-релізі, розміщеному на сайті Групи «Метінвест».

Згідно з прес-релізом, кредитна лінія залучається на строк 10 років під гарантії німецького експортного кредитного агентства Euler Hermes Deutschland AG (ЕКА). Єдиним організатором і кредитором по кредитній лінії під гарантії ЕКА став DeutscheBank.

Процентна ставка становить 1,95% річних. Залучені кошти будуть направлені на фінансування будівництва установки вдування пиловугільного палива (ПВП) на Єнакіївському металургійному заводі німецькою компанією-виробником KüttnerGmbH & Co. KG.

«Дана кредитна лінія стала першим кредитом під гарантії ЕКА, отриманим нашою групою, і на сьогодні - це найбільша кредитна лінія під гарантії ЕКА, надана Deutsche Bank українській компанії. Залучені кошти дозволять нам продовжити будівництво установки вдування ПВП, яке є ключовою частиною нашої програми технологічної модернізації», - наводяться в прес-релізі слова фінансового директора групи Метінвест Сергія Новікова.

В інтерв'ю тижневику «Коментарі» (№ 36 від 21 вересня) генеральний директор компанії СКМ Олег Попов, до складу якої входить Група «Метінвест», зазначив, що запуск установок ПВП на підприємствах Групи дозволить знизити споживання природного газу. «Минулого року «Метінвест» спожив майже 3 млрд куб. м газу, в цьому плануємо вийти на 2,2 млрд. кубів, після установки ПВП - споживати до 1 млрд. куб. м газу, а при поточних цінах на газ - це 30 доларів економії на кожній тонні чавуну», - сказав О.Попов.

Довідка УНІАН. «Метінвест» - вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%) на чолі з Вадимом Новинським.