Кабмін і Нацбанк мають намір відв'язати реальну економіку від доларової залежності

Перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський заявив, що уряд разом із Національним банком найближчим часом мають намір вжити заходів, спрямованих на зниження залежності реального сектора економіки від американської валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Хорошковський заявив у Краматорську (Донецька область) на брифінгу.

«Дуже велика прив'язка до долара як такого в економіці, що саме по собі не дуже добре, тому й уряд, й Нацбанк думатимуть про те, як відв'язувати реальну економіку від доларової залежності», - сказав перший віце-прем'єр.

Водночас В.Хорошковський заявив, що українська економіка, незважаючи на уповільнення її зростання, має всі шанси піти від рецесії.

За його словами, не потрапити Україні в рецесію допоможе й перемога пропрезидентських сил на майбутніх парламентських виборах.

"Я сподіваюся, що після обрання нової Верховної Ради буде пропрезидентська більшість. І разом із Президентом Кабінет міністрів і Верховна Рада зможуть запобігти (рецесії) й створити умови для того, щоб Україна не потрапила в рецесійну зону», - зазначив перший віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в серпні 2012 року, порівняно з серпнем 2011 року, прискорився до 4,7% (у липні 2012 року проти липня 2011 року - спад 0,9%).

Показник промислового виробництва перейшов у негативну площину (січень-серпень 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року - спад 0,4%) вперше з початку поточного року.

На думку аналітиків, основним чинником, що вплинув у серпні на динаміку промислового виробництва, виступило падіння виробництва сталі. Зокрема, за підсумками минулого місяця металургія знизила обсяги виробництва на 12,5% до минулого року.