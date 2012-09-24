Мінекономрозвитку звинувачують у паралізації роботи підприємств втормету

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України впродовж 2 місяців зволікає з видачею ліцензій на здійснення діяльності з брухтом, а також близько 3 місяців не затверджує дозволи на експорт брухту чорних металів. Про це сказано у зверненні Української асоціації вторинних металів «УАВтормет», надісланому на адресу Президента України Віктора Януковича і розміщеному на сайті асоціації.

У зверненні наголошується, що бездіяльність Мінекономрозвитку у вирішенні згаданих питань паралізувала роботу підприємств вторинної металургії.

«З цього питання «УАВтормет» і провідні підприємства галузі останніми місяцями багато разів зверталися до Мінекономрозвитку і особисто до міністра, але жодне рішення прийняте не було. Більше того, почалися бюрократичні дії із «вдосконалення» ухвали КМУ від 03.05.2012 №388, яка регулює питання експорту брухту. Після неприйняття запропонованих змін до ухвали через низький професійний рівень проекту, 18 вересня ц.р. міністерство знову запропонувало проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про брухт", який зараз слугує своєрідним «обгрунтуванням» фактичної відмови міністерства оперативно виконувати функції державного регулятора у цій сфері», - сказано у зверненні асоціації.

Керівництво «УАВтормету» відзначає, що невмотивовані обмеження роботи брухтопереробної галузі негативно позначаються на забезпеченні брухтом металургійних підприємств України та їхній виробничої діяльності.

У зв'язку з цим асоціація просить Президента дати доручення терміново розблокувати роботу галузі.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку виступило з ініціативою запровадити аукціони з продажу квот на експорт брухту чорних металів, про що сказано в пояснювальній записці до проекту закону "Про внесення змін до Закону України "Про брухт".

У пояснювальній записці наголошується, що з метою впровадження прозорої процедури розподілу між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності встановлених на певний календарний рік обсягів експорту брухту пропонується застосувати механізм продажу права експорту брухту з аукціону.

Передумовою для розробки цього законопроекту в міністерстві називають неадекватну кількість заявленого до експорту брухту.

«Через особливості ринку брухту, обмеження обсягів експорту конкретною цифрою на підставі чинної редакції статті 12 Закону України "Про брухт" було сприйняте учасниками ринку як надмірно жорсткий метод регулювання і створило штучну напругу на ринку, що спричинило неадекватний сплеск ажіотажу щодо експорту брухту. Так, обсяг заявленого до експорту брухту за зверненнями суб'єктів становив 5,5 млн. тонн, що більш ніж у 6 разів перевищує граничний обсяг експорту брухту для 2012 року і наявні запаси брухту в країні», - наголошується в пояснювальній записці.

У Мінекономрозвитку нагадують, що Законом України "Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів і напівфабрикатів з їх використанням" і Законом України "Про вивізне (експортне) мито на відходи і брухт чорних металів" закріплені економічно обгрунтовані ставки вивізного (експортного) мита. У зв'язку з цим у міністерстві пропонують початкову ціну лотів на аукціонах з продажу квот на експорт брухту встановити на рівні ставок мит, які передбачалися цими законами.

Як повідомлялося,Кабінет міністрів ухвалою №388 від 3 травня затвердив граничні обсяги експорту брухту чорних металів з України у 2012 році в обсязі 900 тис. тонн.