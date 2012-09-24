УГМК відкрила новий супермаркет металу в Дніпропетровській області

Українська гірничо-металургійна компанія (АТ «УГМК») відкрила новий супермаркет металу в смт Партизанське (Дніпропетровська область).

Про це повідомляється у прес-релізі УГМК, переданому УНІАН.

Згідно з прес-релізом, супермаркет в смт Партизанське став 31-м торговельним майданчиком Першої національної мережі супермаркетів металу УГМК, яка відкрилася в червні 2012 року. «У даний час остаточно сформовано повний сортамент сортового, листового і фасонного металопрокату виробництва найбільших металургійних заводів України, що входять до корпорації «Індустріальний союз Донбасу». Крім того, завдяки тісній співпраці з Дніпропетровським трубним заводом особлива увага приділяється асортименту трубної продукції», - наголошується у прес-релізі.

Майданчик УГМК в смт Партизанське оснащений залізничною гілкою і зручним автомобільним під'їздом, дозволяє розмістити близько 8 тис. тонн металопродукції.

«Відкриття додаткового торговельного майданчика в рамках Дніпропетровської філії УГМК дозволить нам оптимізувати час обслуговування клієнтів і поліпшити сервіс. Клієнтам надаватиметься весь спектр послуг, передбачений стандартами мережі, зокрема, різання, упаковування, маркірування і доставка металопрокату», – наводяться у прес-релізі слова генерального директора УГМК Младена Пейковича.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Українська гірничо-металургійна компанія» («УГМК») було створено в березні 1998 року з метою забезпечення широкого кола споживачів необхідним асортиментом металопрокату високої якості, пропонуючи при цьому широкий вибір сервісних послуг.

УГМК – офіційний представник металопродукції ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (АМК); ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (ДМКД); ПАТ «Дніпропетровський трубний завод» (ДТЗ).