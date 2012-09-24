Єврокомісія стурбована намірами України підвищити імпортні мита
Брюссель. Європейська Комісія стурбована намірами України підвищити імпортні мита лише через чотири роки після вступу до Світової організації торгівлі (СОТ).
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив речник комісара ЄС з питань торгівлі Карела Де Гухта Джон Кленсі.
“ЄС стурбований нещодавнім повідомленням України про її намір провести нові переговори про значну частину своїх зобов’язань в рамках СОТ лише через чотири роки після її приєднання до СОТ“, - сказав Дж.Кленсі.
“Це стосуватиметься значної кількості тарифних позицій – понад 300, – що дивує навіть своїм розміром. Наш попередній аналіз демонструє, що підвищені тарифи торкнуться значної частини торгівлі і зокрема європейського експорту на суму близько 2 млрд євро”, - додав він.
При цьому, за словами Дж.Кленсі, особливо може постраждати автомобільний сектор, оскільки 37% європейського експорту до ЄС (600 млн євро) становлять саме автомобілі.
“Ми вже говорили про нашу стурбованість разом з іншими членами СОТ на неформальній зустрічі СОТ минулого тижня (17 вересня). Всі члени СОТ мають 90 днів для вивчення українського запиту та представлення своїх позицій”, - сказав Дж.Кленсі.
Речник комісара з питань торгівлі також нагадав, що ЄС та Україна лише нещодавно завершили переговори про створення глибокої та всесторонньої зони вільної торгівлі.
“Ці останні дії в рамках СОТ та їхній вплив на двосторонню торгівлю дуже складно узгоджуються із зобов’язаннями України рухатися до вільної торгівлі з ЄС. ЄС очікує, що Україна поважатиме зафіксовані в угоді положення, інакше це серйозно поставить під питання бажання України просуватися далі в процесі створення зони вільної торгівлі”, - підкреслив він.
Дж.Кленсі також повідомив, що сьогодні це питання обговорюватиметься на зустрічі К.Де Гухта з першим віце-прем’єр-міністром України Валерієм Хорошковським.