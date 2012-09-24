ЄК вважає, що дії України не узгоджуються з її зобов’язаннями

Брюссель. Європейська Комісія стурбована намірами України підвищити імпортні мита лише через чотири роки після вступу до Світової організації торгівлі (СОТ).

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив речник комісара ЄС з питань торгівлі Карела Де Гухта Джон Кленсі.

“ЄС стурбований нещодавнім повідомленням України про її намір провести нові переговори про значну частину своїх зобов’язань в рамках СОТ лише через чотири роки після її приєднання до СОТ“, - сказав Дж.Кленсі.

“Це стосуватиметься значної кількості тарифних позицій – понад 300, – що дивує навіть своїм розміром. Наш попередній аналіз демонструє, що підвищені тарифи торкнуться значної частини торгівлі і зокрема європейського експорту на суму близько 2 млрд євро”, - додав він.

При цьому, за словами Дж.Кленсі, особливо може постраждати автомобільний сектор, оскільки 37% європейського експорту до ЄС (600 млн євро) становлять саме автомобілі.

“Ми вже говорили про нашу стурбованість разом з іншими членами СОТ на неформальній зустрічі СОТ минулого тижня (17 вересня). Всі члени СОТ мають 90 днів для вивчення українського запиту та представлення своїх позицій”, - сказав Дж.Кленсі.

Речник комісара з питань торгівлі також нагадав, що ЄС та Україна лише нещодавно завершили переговори про створення глибокої та всесторонньої зони вільної торгівлі.

“Ці останні дії в рамках СОТ та їхній вплив на двосторонню торгівлю дуже складно узгоджуються із зобов’язаннями України рухатися до вільної торгівлі з ЄС. ЄС очікує, що Україна поважатиме зафіксовані в угоді положення, інакше це серйозно поставить під питання бажання України просуватися далі в процесі створення зони вільної торгівлі”, - підкреслив він.

Дж.Кленсі також повідомив, що сьогодні це питання обговорюватиметься на зустрічі К.Де Гухта з першим віце-прем’єр-міністром України Валерієм Хорошковським.