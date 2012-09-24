ЗЗФ розпочав підготовку для нарощування виробничих потужностей

Запорізький завод феросплавів (ПАТ ЗЗФ) почав підготовчі роботи для нарощування виробничих потужностей.

Згідно інформації, розміщеної 24 вересня на офіційному сайті Запорізької облдержадміністрації, про це сьогодні на апаратній нараді в ОДА повідомив голова правління Запорізького заводу феросплавів Павло Кравченко.

«Повернення ПДВ, вирішення питання щодо підстанції «Феросплавна-2» і зниження вартості електроенергії до 6 центів - такі пропозиції облдержадміністрації по феросплавному заводу. Ми твердо стоїмо на позиції: 6 центів для феросплавного виробництва. Якщо буде необхідно, я готовий підняти це питання перед президентом України», - цитує прес-служба Запорізької ОДА заяву глави області Олександра Пеклушенка.

Як повідомляється сайті обладміністрації, в свою чергу П.Кравченко повідомив, що вже сьогодні на підприємстві почалися підготовчі роботи, необхідні для можливого нарощування виробництва феросплавів.

В інтерв'ю УНІАН П.Кравченко підтвердив інформацію про початок підготовчих робіт, необхідних для відновлення виробництва в цехах, зупинених раніше в результаті переведення заводу з 1-го класу споживання електроенергії на 2-й. При цьому П.Кравченко уточнив, що дані роботи ведуться з урахуванням того, що озвучені запорізьким губернатором рішення можуть бути і не прийняті.

«Ми віримо Президенту: у нас практично в кожному цеху є його доручення про те, що до 1 жовтня питання по підприємству має бути вирішено - документ, в якому чітко зазначено, що тариф для промпідприємств, які споживають 60 млн кв/год в місяць і мають в собівартості продукції енергосоставляющую в 50%, повинен становити 60 дол. за 1 Мвт. На підставі даного документа ми дійсно почали підготовку: проводимо огляд обладнання цехів і почали вести переговори з персоналом. Водночас, вже зараз ми маємо заяву Миколи Азарова про те, що пакет пропозицій щодо комплексного розв'язання проблем підприємств електрометалургійного комплексу має бути сформований до 15 жовтня - тобто на 15 днів пізніше терміну, визначеного Президентом. Крім того, озвучується інформація про те, що визначений Президентом тариф може бути наданий ЗЗФ на півроку, що для нашого заводу неприйнятно: запуск печей - процес, в який необхідно вкласти близько 60 млн грн, що неприпустимо і економічно необгрунтовано, якщо через 6 місяців ситуація з тарифом знову стане такою, як зараз», - заявив П. Кравченко.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня у Дніпропетровську в ході всеукраїнської наради з підтримки реального сектора економіки Президент України Віктор Янукович дав доручення до 1 жовтня вирішити проблемні питання Запорізького заводу феросплавів.

Довідка УНІАН. ПАТ «Запорізький завод феросплавів» - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить в Українську асоціацію виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в постачаннях ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується в країни СНД, Європейського Союзу, Азії та Африки.

У 2011 р. підприємство скоротило відносно 2010 р. обсяги виробництва феросплавів на 29,25% - до 300,127 тис. тонн.

За даними офіційної звітності, ЗЗФ завершив 2011 р. з чистим збитком в обсязі 759 млн грн проти 105 млн грн прибутку за підсумками 2010 р.

За даними голови Ради директорів Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА), голови правління ПАТ «Запорізький завод феросплавів» Павла Кравченка, основна причина такої різкої зміни ситуації на ЗЗФ - переведення заводу, що протягом багатьох років отримував електроенергію за I клас споживання електроенергії, на II клас , при роботі на якому Запорізький завод феросплавів не має можливості конкурувати із зарубіжними феросплавними підприємствами.