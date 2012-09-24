В Україні планують створити центральну базу даних для обліку усіх ліків

Державна служба з лікарських засобів планує створити центральну базу даних для обліку усіх лікарських засобів з можливістю відкликання препаратів з обігу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби з лікарських засобів, про це голова відомства Олексій Соловйов сказав, виступаючи на галузевій зустрічі «ЄЕП: регуляторні зміни на фармринку», що відбулася днями в Москві.

За його словами, до 2015 року в Україні планується перехід на стандарти GDP, GSP та GPP. О.Соловйов зазначив, що «кінцева мета – відстежити усі марковані ліки на всіх етапах їх життєвого циклу – від виробника до споживача».

Він нагадав, що минулого року в Україні була запроваджена кримінальна відповідальність за виробництво та розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 10 років.

О.Соловйов зазначив, що після переходу галузі на світові стандарти виробництва кількість виробників лікарських засобів зменшилася на 23%, і за даними на 1 вересня 2012 року становить 117 підприємств.

Він нагадав, що з 1 січня 2013 року без підтвердження GMP лікарські засоби, окрім активних фармацевтичних інгредієнтів, буде неможливо ввести на територію України. За його словами, підтверджуючим документом є сертифікат відповідності GMP або висновок про відповідність GMP, видані Держлікслужбою України. О.Соловйов сказав, що всього за останні два роки Держлікслужбою було видано підтверджень GMP приблизно на 700 виробничих дільниць.

Фахівці Держлікслужби проінспектували 124 виробничих дільниці, причому в 69 випадках з них (більше половини - 55,65%) було констатовано невідповідності виробництва GMP.