Росія виступає за створення СП з виробництва літаків «Ан»

Москва. Міністерство економічного розвитку Росії виступає за створення спільної компанії для виробництва літаків сімейства “Ан”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заступник міністра економічного розвитку РФ Андрій Клепач сказав у ході відеомосту Москва - Київ на тему: “Більше, ніж СНД: новий формат співпраці у рамках Співдружності”.

А.Клепач вважає, що авіаційна промисловість України перебуває на певній розвилці. За його словами, авіаційний комплекс України найближчими роками може втратити здатність створювати нові літаки і модернізувати існуючі моделі. Україна стане постачальником комплектуючих для європейських або китайських виробників.

“Інша альтернатива зараз є, але її непросто реалізувати. Це створення глибокого партнерства (з Росією - УНІАН), не просто у торгівлі, а спільної компанії з виробництва Ан-70 і всієї лінійки ановських літаків”, - сказав А.Клепач.

При цьому він підкреслив, що ємність ринку транспортних літаків становить десятки мільярдів доларів.

За його словами, тільки об'єднуючи зусилля, можна стати найбільшим гравцем на ринку військово-транспортної авіації і частково цивільних літаків.

“Це майбутнє ми можемо втратити. Тут свої зусилля повинні прикласти і Україна, і Росія”, - сказав він.

За словами А.Клепача, якщо Україна і Росія за 5-6 років не використають існуючі переваги, цей ринок буде зайнятий європейськими і китайськими виробниками.