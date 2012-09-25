«Мечел» продає Донецький електрометалургійний завод

Російська гірничовидобувна і металургійна компанія ВАТ «Мечел» ухвалила рішення про продаж ПрАТ «Донецький електрометалургійний завод», що належить компанії.

Як повідомляється у прес-релізі, розміщеному на сайті «Мечела», відповідне рішення було ухвалене Радою директорів компанії 21 вересня.

Згідно з прес-релізом, за результатами наданого менеджментом аналізу активів ВАТ «Мечел» Рада директорів одноголосно схвалила реалізацію таких активів Групи як таких, що не відповідають новій стратегії розвитку: підприємства Східно-Європейського металургійного дивізіону «Мечел», Приватне акціонерне товариство «Донецький Електрометалургійний Завод» (Україна), Інвікта Мерчант Бар Лімітед (Великобританія), ЗАТ «Мечел Нямунас» (Литва), «Мечел-сервіс Глобал» (за винятком ТОВ «Мечел-сервіс» (Росія)), ТОВ «Схід Хром» (Казахстан), ТОВ «Схід Oriel» (Казахстан), ТОВ «Тихвинський феросплавний завод» (Росія), ВАТ «Південно-Уральський нікелевий комбінат» (Росія), ВАТ «Кузбасенергозбут» (Росія), ТЕЦ «Топлофікация Русе» (Болгарія).

З метою прискорення реалізації пріоритетного проекту гірничовидобувного дивізіону – освоєння Ельгінського вугільного родовища – Рада директорів також рекомендувала оцінити можливість продажу стратегічному партнерові міноритарного пакета акцій ВАТ «Мечел-майнінг» (у розмірі не більш як 25%).

Генеральний директор ВАТ «Мечел» Євген Міхель так прокоментував рішення Ради директорів: «Ми зробили важливий практичний крок у рамках реалізації оновленої стратегії Групи. Рішення Ради директорів повністю відповідають заявленому «Мечелом» курсу на підвищення операційної ефективності, розвиток найбільш перспективних з погляду альтернативних витрат інвестиційних проектів і дозволять нам концентруватися на пріоритетних напрямах бізнесу, роботі з планомірного зниження рівня боргового навантаження і збільшення акціонерної вартості компанії. При цьому зазначу, що реалізація будь-яких можливих операцій у рамках оновленої стратегії «Мечела» залежатиме від наявності пропозицій від зацікавлених сторін, що містять умови, які, на думку Ради директорів, найкращим чином відповідатимуть інтересам усіх акціонерів ВАТ «Мечел».

У своєму повідомленні «Мечел» нагадує, що оновлена стратегія компанії, ухвалена у травні цього року, передбачає упор на таких пріоритетних напрямах, як гірниче видобування і металургія повного циклу з акцентом на виробництво довгого прокату і продукції з високою доданою вартістю, включаючи спецсталі, неіржавіючий прокат і метізи.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року російська компанія «Мечел» завершила операцію з придбання 100% пакета акцій Донецького електрометалургійного заводу. Сума операції становила 537 млн доларів США.

Оплата акцій ДЕМЗ здійснюватиметься з розстрочкою платежу строком на 7 років.

ДЕМЗ - одне з найсучасніших металургійних підприємств України з виробничою потужністю 1 млн тонн сталі на рік. Завод спеціалізується на випуску безперервно-литої заготівки, а також прокату із сталей спеціальної якості, зокрема з термообробкою. Підприємство займає стійкі позиції на ринку як виробник високоякісного прокату, випускаючи, серед іншого, круги великого діаметру із спеціальних марок стали, які експортуються до США і країн Європи.

«Мечел» - одна з провідних російських компаній у гірничовидобувній і металургійній галузях; об'єднує виробників вугілля, залізорудного концентрату, нікелю, сталі, прокату і продукції метізу.