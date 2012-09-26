Затверджено схему кооперації Казанського авіазаводу і ДК «Антонов» з виробництва Ан-70

Затверджено схему кооперації ВАТ «Казанське авіаційне об'єднання ім. С.П. Горбунова» (КАПО) і ДК «Антонов» з виробництва літаків Ан-70.

Про це повідомляється в прес-релізі, розміщеному на сайті КАПО.

У прес-релізі з посиланням на слова президента – генерального конструктора ДК «Антонов» Дмитра Ківи повідомляється, що вже вирішено питання про організацію серійного виробництва літака: затверджено схему кооперації з російським серійним виготовлювачем - КАПО імені Горбунова, підписано графік передачі документації для освоєння серійного виробництва, для якого на території КАПО вже готується майданчик.

Згідно з повідомленням КАПО, Д.Ківа так само відзначив, що на сьогодні російська сторона в повному обсягу профінансувала свою частину витрат на завершення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДДКР) за проектом АН-70. «Міністерство оборони України також вже "наполовину" забезпечило фінансування своєї частини витрат на НДДКР за програмою. На сьогодні вже завершено модернізацію електронного борту Ан-70, готується початок завершального етапу державних випробувань модернізованого літака за участю Міністерств оборони України і РФ» - цитує прес-служба КАПО слова Д.Ківи.

Як раніше повідомляв УНІАН, починаючи з 2015-2016 рр., російське оборонне відомство планує розпочати закупівлю нових серійних військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки Ан-70 і модернізованого важкого транспортного літака Ан-124-100 «Руслан».

Ан-70 належить до нового покоління середніх військово-транспортних літаків короткого зльоту і посадки. На 2012 рік для фінансування програми Ан-70 в держбюджеті України передбачено 454 млн. грн.