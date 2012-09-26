Федерація роботодавців створює Національний реєстр контролюючих держорганів

Харків. Федерація роботодавців України починає роботу зі створення Національного реєстру контролюючих органів, які можуть перевіряти діяльність компаній, підприємств, суб'єктів підприємницької діяльності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Федерації роботодавців України Дмитра Фірташа, таке рішення було сьогодні прийнято на засіданні Ради ФРУ.

«Нам необхідно скласти повний перелік численних служб, інспекцій, адміністрацій, управлінь, співробітники яких можуть прийти на підприємство і влаштувати перевірку. Наша мета - домовитися з владою про максимальне скорочення кількості контролерів і створення єдиного порядку проведення перевірок», - сказав він.

Д.Фірташ відзначив, що сьогодні перевіряти підприємства можуть, за різними оцінками, від 40 до 95 контролюючих органів, і цю кількість необхідно скорочувати.

«Необхідно чітко розуміти існуючу картину: де дублюються повноваження, які норми застаріли. Розуміючи це, ми зможемо аргументовано говорити про скорочення кількості контролюючих органів. А коли доведемо задумане до кінця, Україна стане більш зрозумілою для іноземного капіталу, для компаній, готових інвестувати в країну», - сказав він.

У Федерації також наводять дані Міжнародної фінансової корпорації (IFC), згідно з якими у 2010 році 74% українських підприємств відвідали інспекції контролюючих органів. Прямі витрати підприємств на проходження перевірок перевищили 3,2 млрд. гривень.

У ФРУ відзначили, що процедури здійснення нагляду за діяльністю господарюючих суб'єктів регламентуються прийнятим у 2007 році Законом України «Про основи державного нагляду у сфері господарської діяльності». На думку членів ФРУ, цей закон фактично втратив свою актуальність, оскільки кількість видів нагляду, які не регулюються цим законом, за останні п'ять років зросла в 2,5 рази - до 20. Регламенти проведення перевірок більшості держорганів сьогодні визначаються не законом, а внутрішніми документами різних відомств.

Довідка УНІАН. Федерація роботодавців України (ФРУ) створена 27 вересня 2002 р., представляє інтереси роботодавців в економічних та соціально-трудових відносинах з владою та профспілками на національному рівні.

У листопаді 2011 року главою ФРУ був обраний Д.Фірташ.