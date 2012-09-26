27 вересня в Києві стартує авіакосмічна виставка «АВІАСВІТ-XXI»

У Києві на базі аеродрому «Київ - Антонов» з 27 вересня по 1 жовтня пройде Міжнародний авіаційно-космічний салон «АВІАСВІТ - XXI».

Як заявлено в програмі заходу, тематикою виставки стануть літальні апарати всіх типів та призначень, їхнє будівництво, експлуатація і модернізація, озброєння бойових літаків, бортове обладнання, наземне обладнання, аерокосмічні та супутникові пристрої.

Також запланована літна програма, в рамках якої виступлять російська пілотажна група «Русь» і литовська група «Балтійські бджоли» на літаках Л-39. Крім того, передбачені польоти бойової авіації ВПС України.

На статичному майданчику буде продемонстровано зразки військової авіаційної техніки з наявності ВПС України.

В рамках ділової програми з 25 по 27 вересня в Національному авіаційному університеті відбудеться V Всесвітній конгрес "Авіація у XXI столітті" - "Безпека в авіації та космічні технології». Основними цілями Конгресу є обговорення науково-технічних досягнень, визначення перспективних напрямків досліджень, організація міжнародного співробітництва в галузі авіаційного транспорту та його інфраструктури, аналіз глобальних тенденцій, а також практичних, експериментальних і теоретичних досягнень в області безпеки авіації та космічних технологій.

Як повідомив московський кореспондент «УНІАН» з посиланням на Федеральну службу з військово-технічного співробітництва Росії, Російську Федерацію на «АВІАСВІТ - XXІ» представлять 4 організації: «ОАК», «Роствертол», «Вертольоти Росії», «Прилад».

За інформацією організаторів виставки, всього цього року планується участь 143 компаній з 29 іноземних держав, у тому числі з Білорусії, Казахстану, Індії, Китаю, Малайзії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, Бразилії, Чилі.