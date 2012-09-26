Україна може замістити вітчизняними товарами імпорт на 8-12 млрд грн - ФРУ

Україна може скоротити імпорт на 8-12 млрд грн, якщо при проведенні закупівель за державні кошти або кошти держпідприємств перевага буде віддаватися продукції українських компаній.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Федерації роботодавців України Дмитра Фірташа, такі оцінки прозвучали сьогодні на засіданні Ради Федерації роботодавців України.

«Сьогодні, купуючи іноземну продукцію, Україна підтримує економіки і зайнятість в інших країнах замість того, щоб підтримати свої підприємства і своїх людей. Щоб підсилити економіку, державні органи і держкомпанії повинні, де можливо, відмовитися від імпорту продукції, яку можна купити в українських підприємств. Потрібно купувати українське», - підкреслив Д.Фірташ.

За словами голови ФРУ, спрямування додаткових коштів в українську економіку стимулює її зростання і збільшення кількості робочих місць.

«Сьогодні країни Євросоюзу, Росія, Китай, США, Індія при проведенні держзакупівель на законодавчому рівні надали преференції своїм компаніям, обмежуючи доступ іноземних підприємств. Україна має вивчити досвід цих країн і створити умови, які стимулювали б участь українських компаній у закупівлях за бюджетні кошти», - сказав Д.Фірташ.

У прес-службі Д.Фірташа відзначили, що найближчим часом ФРУ запропонує уряду провести нараду за участю представників усіх галузей для розгляду механізмів стимулювання участі українських компаній в закупівлі за держкошти і за кошти держкомпаній.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державного служби статистики, від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-липні 2012 року становило 8,659 млрд дол., що на 28,6% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року (6,735 млрд дол.).

Імпорт з країн СНД становив 41,6% від загального обсягу, Європи - 32,1%, в т.ч. з країн Європейського Союзу - 30,6%, Азії - 19,3%, Америки - 5,7%, Африки - 1%, Австралії і Океанії - 0,3%.

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались з Росії. Це палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, механічні машини, чорні метали.