«Антонов» підпише договір про СП з виробництва Ан-140 з «Російськими машинами»

Держпідприємство «Антонов» має намір у рамках міжнародного авіасалону «Авіасвіт-ХХІ» підписати договір із російською компанією «Російські машини» про створення спільного підприємства з виробництва літаків Ан-140.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході брифінгу, присвяченого проведенню міжнародного авіасалону «Авіасвіт-ХХІ», повідомив президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро Ківа.

За його словами, Самарський авіазавод, що є партнером ДП «Антонов» із виробництва літаків Ан-140, має чималу кількість замовлень на ці машини.

«Тому ми маємо намір створити спільне підприємство, яке дозволить нам інтенсифікувати виробництво цього літака. Надалі ми плануємо створювати спільні підприємства по кожному літаку, який ми виготовляємо, спільно з російськими партнерами. Таке СП займатиметься продажем літаків, їх обслуговуванням і підготовкою льотного персоналу», - сказав Д.Ківа.

Як раніше повідомляв УНІАН, починаючи з 2015-2016 рр., російське оборонне відомство планує почати закупівлю нових серійних військово-транспортних літаків короткого зльоту й посадки Ан-70 і модернізованого важкого транспортного літака Ан-124-100 «Руслан».

На 2012 рік для фінансування програми Ан-70 у держбюджеті України передбачено 454 млн грн.

Державне підприємство «Антонов» до кінця поточного року отримає 35 мільйонів доларів від Міністерства оборони Росії на реалізацію проекту Ан-70.

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